Politie deelt beeld van belager Haarlemse lhbti'er Stergios

"Ik droeg make-up en had doorschijnende kleding aan. Dus niet echt heterokleding. En toen ik voor mijn voordeur stond, was er een groepje mensen - een paar jongens en een meisje - die vroegen in het Nederlands of ik homo was", vertelde hij eerder tegenover de camera van Bureau NH.

‘Fucking homo’

Hij vervolgt: "Eén van de mannen pakte me vast, trok me naar hem toe en sloeg me. Ik ging naar achteren en zei dat hij me niet meer aan moest raken en dat ik naar de politie zou gaan. Hij stompte mij toen in mijn gezicht. De anderen bleven maar roepen ‘fucking homo’."