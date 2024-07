Een atoombunker onder het stadhuis van Alkmaar voor als de Russen komen

We lopen achter Mark Alphenaar van het Regionaal Archief Alkmaar aan het stadhuis van Alkmaar binnen. Het monumentale pand uit de zestiende eeuw is een blikvanger, zelfs tussen alle andere monumenten in de omgeving. We gaan de gang door en komen in het gedeelte van het stadhuis dat ruim zestig jaar werd aangebouwd. Ooit was dit de plek waar het Stedelijk Museum Alkmaar zat. "Dat is dus gesloopt, tot spijt van vele Alkmaarders", zegt Alphenaar. "Dit is er dus voor in de plaats gekomen, met een noodbestuurspost eronder."

Om bij die noodbestuurspost te komen moeten we de trap af tot onder het gebouw. Onderaan die trap is een dikke deur die toegang geeft tot de atoombunker. "Deze deur is gas- en drukdicht", weet Alphenaar. "Dus je bent hierachter goed beschermd. Hij is niet heel dik, maar wel van goed stevig staal."