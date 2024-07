Radio-dj Erik de Zwart is nu ook trambestuurder: "Je moet echt scherp zijn"

Strak in uniform zit De Zwart glunderend in de cockpit van lijn 2 in Amsterdam. Zijn dienst begon vandaag om 06:31 uur, maar dat is voor deze oud radio-dj geen probleem. Als jonge jongen uit Amsterdam-West nam hij elke dag lijn 13 naar zijn oom in het centrum. Die oom was gek van treinen en daar begon de verzamelwoede.

Jarenlang bouwde De Zwart daadwerkelijke routes met modeltreinen na in zijn tuin. "Tja, vrouwen zijn hier vaak helemaal niet van onder de indruk. Een man die treinen verzamelt. Maar het is juist heel stoer." Dat hij nu, op zijn 67e, achter het stuur zit, is dan ook een jongensdroom.