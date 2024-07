Zo herstel je beschermde duinen na explosie van zware vliegtuigbom

De bom werd tot ontploffing gebracht in kwetsbaar, zwaar beschermd duingebied tussen Castricum en Heemskerk. Het gebied wordt beheerd door waterbedrijf PWN en deskundigen van defensie selecteerden de plek in overleg met boswachters van PWN. "Wij kijken dan of het veel kwaad kan", zegt boswachter Martijn van Schaik, projectleider bij PWN. "Het is strikt genomen nog broedseizoen dus we hebben gevraagd of het zo laat mogelijk kon."

"Begin juli loopt het wel zo'n beetje op het einde met het broeden, dus het zou niet veel verstoring teweeg brengen. We hebben dat nog gecheckt en er werd in de buurt van de locatie niet meer gebroed", aldus van Schaik. Vooral plevieren willen de kerf, zo'n doorsnijding van de duinen, nog wel eens gebruiken om te broeden, vertelt de boswachter.