Aanvraag voor dertig extra plekken: gaat Eemnes nog meer minderjarige asielzoekers opvangen?

En hoe gaat het met de jongeren zelf? Volgens hun begeleiders, zoals persoonlijke voogden, woonbegeleiders en locatiebegeleiders, gaat het goed met de 32 minderjarigen. Een groot voordeel is dat de meesten elkaar al kennen uit Arnhem, waar ze tot begin dit jaar in de opvang zaten.

Er is wel wat verloop geweest, omdat een aantal jongeren achttien is geworden en dus meerderjarig. Zij moeten, als ze nog geen officiële status hebben, doorstromen naar een regulier asielzoekerscentrum.

Allemaal naar school

Inmiddels voelen ze zich thuis in Eemnes en gaan ze allemaal naar school. In het begin was dat lastig, maar uiteindelijk zijn alle 32 naar de internationale schakelklas in Naarden gegaan. Er is ook genoeg dagbesteding. Vooral sport is populair. Een aantal jongeren voetbalt bij SV Laren'99 en sommigen doen vrijwilligerswerk.

"Ik vind ze heel zelfstandig. Ze zijn natuurlijk snel volwassen moeten worden. Ze moeten het hier alleen rooien, zonder ouders," zegt Havinga. Maar volgens de begeleiders pakken de tieners hun verantwoordelijkheden goed op. Ze houden hun huisjes schoon en zorgen elke dag voor hun eigen eten.

Vandaag mogen we praten met twee zeventienjarige jongens in een van de huisjes. Ze mogen niet herkenbaar in beeld en hun volledige namen worden niet genoemd, omdat dat problemen kan veroorzaken voor familie en vrienden in hun thuisland. Welke gevolgen dat precies zijn, kan het COA niet zeggen.

Sneeuw en kou

In het onderkomen vertelt de jongen uit de Verenigde Arabische Emiraten dat zijn eerste dag in Eemnes erg koud was. Er lag zelfs sneeuw, maar ondanks de kou voelde hij zich vanaf de eerste dag goed. Hij gaat met plezier naar school. Zijn wens is snel beter Nederlands te leren en naar de universiteit te gaan. Hij hoopt tandarts te worden.

Zijn vriend uit Jemen wil profvoetballer worden. In zijn eigen land speelde hij al voor nationale jeugdteams. In tegenstelling tot de andere voetballers uit het kamp speelt hij bij SV Huizen, zodat hij op een hoger niveau kan spelen. Het is onzeker hoe lang hij daar kan blijven, want binnenkort wordt hij achttien en moet hij door naar een asielzoekerscentrum. Een plek in de regio is geen garantie.