Aantal te koop gezette woningen flink gestegen, "vertrouwen in woningmarkt ongekend groot"

Er is meer beweging op de huizenmarkt in vergelijking met het vorige kwartaal, met name omdat meer mensen hun woning te koop hebben gezet. "Dit komt onder andere doordat woningbeleggers hun huurwoning, na opzegging door de huurder, besluiten te verkopen. Ook hebben kopers niet meer het gevoel dat de prijzen de komende periode gaan dalen en stappen weer in", vertelt voorzitter MVA, Jerry Wijnen.

Volgens Wijnen is het vertrouwen in de Amsterdamse huizenmarkt nog altijd 'ongekend groot', omdat er relatief weinig woningen worden gebouwd en omdat er daarnaast sprake is van een dalende hypotheekrente. Dit kwartaal zijn het aantal kijkers en uitgebrachte biedingen per woning ook toegenomen. "Twintig à dertig kijkers per woning is wederom geen uitzondering."

Stadsdelen

De stijging van het totale woningaanbod ten opzichte van kwartaal één dit jaar, is in ieder stadsdeel terug te zien. Daarbij is 22,4 procent (Zuidoost) het minimum en 92,9 procent (West) de hoogste stijging. Wanneer er gekeken wordt naar de absolute getallen, staat Zuid het afgelopen kwartaal op nummer één met het grootste aanbod van woningen (506). In Zuidoost werden er het minst aantal woningen aanboden, namelijk 45.

MVA Makelaars verkocht tijdens het eerste kwartaal 2208 woningen in de stad, dit is een voorlopig cijfer. Ten opzichte van een kwartaal eerder is dit een stijging van 40,4 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 gaat het om een stijging van 11.0 procent (van 1.989 naar 2.208 woningen).