Milan (18) staat met eigen foodtruck op festivals: "Gelukt dankzij hun hulp"

Milan wil zijn kookkunsten blijven verbeteren en start daarom in augustus met een mbo-koksopleiding in Amsterdam. "Waarom zou ik vanwege mijn vwo-diploma mijn droom niet volgen? Dat ik vwo heb gedaan, biedt alleen voordelen voor de toekomst", vertelt hij. Zo droomt Milan ervan om later een eigen restaurant te beginnen. "Ik ben blij dat ik al zolang weet wat ik wil."

Verstandelijke gehandicapten

Daarnaast blijft hij met zijn foodtruck op festivals staan. Zijn volgende uitdaging is om te kijken hoe hij mensen met een verstandelijke handicap kan laten meedraaien in zijn bedrijf. "Mensen vinden het vaak eng, terwijl er heel veel verstandelijk gehandicapten zijn die goed kunnen werken", vertelt hij. Zo werkte Milan vorig jaar in een restaurant met mensen met een verstandelijke beperking. "Het levert zo’n andere sfeer op."

Maar eerst gaat Milan zelf nog ervaring bij de festivals opdoen. Zo stond hij vorige maand met de foodtruck bij Sociaal Culinair in Haarlem, waar ook zijn familie en buurvrouw weer van Milans kookkunsten hebben genoten. Aankomende maand, op 25 augustus, staat Milan op het Grand Prix Festival in Haarlemmermeer. Zijn vader is er dan ook bij om hem te helpen.