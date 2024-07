Zomerstorm Poly raasde een jaar geleden over Haarlem: "We mogen het niet vergeten"

De vrees van bewoners van de Molijnstraat wordt intussen werkelijkheid. Door grondwerkzaamheden wortelen de bomen voor hun deur niet meer zoals het zou moeten. Ze hebben de gemeente ervoor gewaarschuwd dat een storm daardoor desastreuze gevolgen zou kunnen hebben. En inderdaad, de zware bomen ploffen neer op hun dak. Het beeld van de tegen de voorgevel leunende gevaartes gaat de wereld over.

In totaal sneuvelen in Haarlem tussen de zeshonderd en zevenhonderd bomen. Vrijwel meteen begint de brandweer met het in stukken zagen van het hout, waardoor de wegen betrekkelijk snel weer begaanbaar zijn. Door de hele stad is het snerpende geluid van de kettingzaag hoorbaar.

