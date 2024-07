Olympische tattoo voor turner Loran de Munck, die hulp krijgt van turnmaatje

Die laatste opmerking moet met een flinke scheut zout worden genomen. De laatste periode voelt hij zich namelijk niet honderd procent fit. "Mijn voorhoofdholtes zijn ontstoken, waardoor ik verkouden ben en hoofdpijn heb. Dat geeft extra druk op mijn hoofd. Als zo'n tattoo dit probleem kan verhelpen, neem ik het met alle liefde."

Er viel dan ook een last van schouders met zijn uitverkiezing voor de Spelen door de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). "Uiteraard had ik wel verwacht mee te mogen, maar het is toch fijn als je het bevestigende belletje krijgt. Zeker gezien ik de laatste periode niet altijd mijn gewenste niveau heb kunnen halen. Aan de andere kant is het wel mooi dat ik zelfs als ik mij niet fit voel, zo kan presteren."

Voorbereiding op Spelen

De komende periode verblijft De Munck meerdere dagen in de week in Heerenveen om zich optimaal voor te bereiden op de Spelen. De turnploeg vertrekt zaterdag 20 juli naar Parijs. Precies een week later volgt de kwalificatie. "In de week voor ons vertrek naar Parijs gaan we alvast de situatie nabootsen. We gaan dan de tijden kopiëren van de kwalificaties om alvast gewend te raken om te presteren. Het zal een drukke periode worden, maar ik ben er klaar voor."