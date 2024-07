Rob van het KNMI gaf code rood af bij storm Poly

Op dinsdagmiddag 4 juli 2023 zit een team van het KNMI bij elkaar om het naderende lagedrukgebied te bespreken. Rob Sluiter is pikethouder van dienst en leidt de vergadering. Het team ziet op de weermodellen verschillende scenario's ontstaan, maar de echte uitwerking is onzeker.

Op dat moment is de kans dat dit kleine lagedrukgebied zich ontwikkelt in een zware storm slechts 5 procent. Om code oranje af te geven moet de kans dat het gebied zich ontwikkelt naar een storm 60 procent zijn. Op dinsdagmiddag is daar zeker geen sprake van.

"Sommige computersystemen gaven aan dat de storm heel zwaar kon gaan worden en dat hebben we toen ook gecommuniceerd", vertelt Sluiter. "Maar de kans op een ‘worst case-scenario' was maar vijf procent. Voor zo'n kleine kans geef je geen code rood af." Die middag neemt het team een besluit: code geel.

Code oranje

Op de nacht van 4 op 5 juli wordt Sluiter rond 02.30 uur wakker gebeld door zijn collega, een meteoroloog die op dat moment in de werkkamer van het KMNI zit, waar 24 uur per dag het weer nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De storm is gespot op de Noordzee en zwaarder geworden. Het team geeft die nacht om 03.11 uur code oranje af. "Maar we wisten ook donders goed dat we niemand echt zouden bereiken, zo middernacht."

Om 07.00 uur 's ochtends wordt Sluiter opnieuw gebeld. 'Rob, het worst case-scenario komt uit. We moeten nú aan de noodrem trekken', hoort Sluiter door zijn telefoon. Om 07.53 uur kondigt het team meteen code rood af, in de hoop dat mensen nog net op tijd maatregelen kunnen treffen.

Chaos

Die ochtend worden vluchten geannuleerd, past de NS de treintijden aan en krijgen leerlingen het advies om thuis te blijven. Er worden NL-alerts verzonden om mensen te waarschuwen om binnen te blijven. Volgens verzekeraar Interpolis zijn er 500 schadeclaims binnen gekomen, waarvan twee derde uit Noord-Holland.

Tekst gaat verder onder de foto.