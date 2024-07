Met 20 anderen in een oude school wonen, is voor getraumatiseerde Omar 'een hel'

De warme temperatuur buiten maakt het binnen erg benauwd. "Het is slecht geïsoleerd en dat merk je", reageert hij. "In de winter wordt het hier natuurlijk ijskoud, maar we hebben geen verwarming in de kamers." Een verwarming is inderdaad nergens te bekennen. "Je hoort hier ook alles", zegt Omar. "Hoe kan ik mij hier concentreren op mijn studie, hoe kan ik mij hier ontspannen als ik schrik van elk hard geluid. Voor mij is dit een hel."

Omar laat de vertrekken zien waar kan worden gedoucht. Er zijn in totaal drie douches voor 21 mensen. "Niet te doen", stelt hij. In de eerste ruimte staan twee douchecabines. In de andere staat de derde, met ernaast een afgesloten toilet.

Doorschijnende douchecabines

De deuren kunnen op slot, maar verder is er van echte privacy geen sprake, stelt Omar. "Je kunt zelfs door het glas heen kijken", demonstreert hij, terwijl hij in een van de cabines stapt. "Er komen hier ook vrouwen te wonen, maar er zijn geen gescheiden douches en toiletten. Het is mij een raadsel hoe we dit straks gaan organiseren met 21 mensen."

