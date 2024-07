Automobilist zwaargewond bij botsing met lijnbus op Hoofddorps kruispunt

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH. Vanwege de hulpverlening en het onderzoek kan verkeer vanaf de Kruisweg voorlopig niet het Leendersbos op.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Uit foto's van de hulpverlening blijkt dat de bus op de busbaan een passerende auto in de flank heeft geraakt. Omdat het slachtoffer mogelijk bekneld zat, werd behalve politie, ambulance en een traumahelikopter ook de brandweer opgeroepen. Of die in actie is gekomen, is niet bekend.

Handvol passagiers in bus

De betrokken bus is lijn 340, die van Uithoorn naar Haarlem rijdt. Op foto's is te zien dat de voorruit van de bus door de klap is gebarsten. De buschauffeur is ongedeerd. Er zaten op het moment van het ongeluk zo'n vier passagiers in de bus. Ook zij zijn ongedeerd.

