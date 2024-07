Meer dan de helft van alle gecontroleerde fatbikes is opgevoerd

Het blijkt uit cijfers van platform Mobiliteit.nl. De politie controleert sinds februari of fatbikes harder kunnen rijden dan is toegestaan. Als een fatbike bij een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur nog steeds trapondersteuning heeft, of als de fiets zonder trapondersteuning harder dan 6 kilometer per uur kan rijden, dan kan dat een boete van 290 euro opleveren. Bij een tweede boete wordt de fiets in beslag genomen.

De meeste opgevoerde fatbikes kunnen harder rijden vanwege een aangebrachte gashendel. Andere exemplaren werden via een fietscomputer opgevoerd.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst wil het gebruik van fatbikes terugdringen, omdat ze te gevaarlijk zouden zijn. Van der Horst wil onder meer een kentekenplicht en een minimumleeftijd van 16 jaar voor bestuurders.

Voorlopig lijken daar nog juridische haken en ogen aan te zitten. Bijvoorbeeld omdat de wet nog geen onderscheid maakt tussen fatbikes en andere elektrische fietsen. Volgens onderzoeksbureau Sweco is dat onderscheid nu moeilijk te maken, omdat er nog te weinig bewijs is dat elektrische fietsen met dikkere banden gevaarlijker zijn.