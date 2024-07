Na hartproblemen is Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba klaar voor nieuwe stap

Nu gaat het weer goed met hem. "Ik heb de hele zomer getraind en ben nog eventjes op vakantie geweest." De laatste wedstrijden van het seizoen speelde Mbuyamba weer wedstrijden bij Volendam. Sinds april was hij weer in training. "De eerste wedstrijd was wel even wat anders. Dat had met fitheid te maken. Verder kom je weer snel in het ritme."

Transfer

Het leek er vorige zomer op dat Mbuyamba voor een 2,3 miljoen euro naar Sampdoria zou vertrekken. Nadat zijn hartproblemen aan het licht kwamen, was daar uiteraard geen prioriteit meer voor. Nu zou het zomaar kunnen dat hij alsnog vertrekt bij Volendam. "Wie weet ga ik weg, maar we zijn nog niet in gesprek met clubs. Dus voor nu is mijn doel om hier fit te worden en een goed seizoen te spelen. Het heeft geen zin om erover te praten."

