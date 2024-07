Evenementen houden rekening met Oranje, Ronald de Boer analyseert op Live in Hoorn

Oranje en Turkije plaatsten zich dinsdag voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap in Duitsland. De wedstrijd begint zaterdagavond om 21.00 uur. Wie een kaartje heeft voor Live in Hoorn, hoeft van dit duel dus niets te missen. Ook vindt er een heuse voor- en nabeschouwing plaats, onder leiding van Chris Wobben (NOS-sportverslaggever bij Langs de Lijn). Samen met de West-Friese oud-international Ronald de Boer voorzien zij het publiek van commentaar.

De programmering wordt gewijzigd: Antoon begint tien minuten eerder met zijn show, en Kris Kross Amsterdam en André Hazes starten wat later. Hierdoor komt de afterparty te vervallen. "Natuurlijk gaan we samen kijken naar het Nederlands Elftal", benadrukt Marinus Zoutendijk, één van de drie organisatoren. Er komt een groot scherm op het podium en in de tent te hangen en op diverse plekken een tv-scherm. "Vanaf elke plek is er dus goed zicht op de wedstrijd."

'Ieder wat wils-dag'

Muziekfestival Grondslag in Hoorn - dat ook zaterdag plaatsvindt - zendt de wedstrijd ook uit, laat organisator Daniël Baay weten. Achterin op het festivalterrein wordt er in de tent een scherm geplaatst. "De discussie brak meteen los natuurlijk, maar uiteindelijk zijn we het eens geworden om er een toch voor ‘ieder wat wils-dag' van te maken."

De organisatie van het Zuider Havendijk Concert in Enkhuizen heeft besloten om het openluchtconcert vanwege de wedstrijd eerder te laten beginnen. "Het hoofdprogramma start nu om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur, zodat de voetballiefhebbers op tijd naar huis kunnen. En muziekliefhebbers kunnen blijven om nog eens drie stukken te beluisteren", aldus voorzitter Tjamke Roelofs. Ook op de kermis van Grosthuizen is Nederland-Turkije op groot scherm te zien. "Het wordt een vrolijke boel!", klinkt het.