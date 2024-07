Zandvoort breidt parkeerplekken uit dankzij afspraken met circuit

Het grasveld tussen P De Zuid en de duinen diende vroeger als extra parkeerterrein. Echter, de grond is ernstig vervuild, dus moet er een sanering plaatsvinden. Daarom is het overloopterrein nu afgesloten.

Duizenden auto's

Dit leidt tot extra parkeerproblemen in de naburige wijken. De gemeente heeft daarom afspraken gemaakt met het circuit over het gebruik van hun grote parkeerterreinen. Op drukke dagen worden automobilisten doorverwezen naar drie parkeerterreinen van het circuit, waar in totaal 2200 auto's kunnen staan.

Ook is afgesproken dat het voormalige zanddepot via het circuit bereikbaar wordt gemaakt. Daar is plaats voor nog eens 200 voertuigen. Wethouder Martijn Hendriks is tevreden: "Ik ben erg blij. Het was al lang onze wens om het zanddepot als parkeerterrein te kunnen gebruiken."

Een deel van deze plekken betreft daadwerkelijk extra parkeergelegenheid. Op parkeerterrein A van het circuit kan normaal gesproken al geparkeerd worden wanneer er geen evenementen zijn. Tijdens de Dutch Grand Prix zijn de parkeerterreinen echter volledig niet beschikbaar.