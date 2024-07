Komend weekend alsnog paling roken in Monnickendam

Palingrokers opgelet: de wedstrijd in Monnickendam aankomend weekend gaat wél door. Even leek het erop alsof alle festiviteiten rondom het traditionele Jan Haring weekend in het water vielen, nadat de organisatie gisteren de stekker eruit trok. De gemeente en betrokken cafés slaan nu de handen ineen en zo kan 'een van de grootste palingwedstrijden van het land' alsnog doorgaan.