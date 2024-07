'Vermomde' verdachten bespraken uitgebreid kindermisbruik, oppas Julian schuift schuld af

Want naast het kindermisbruik, bekent Julian F. ook dat hij ontucht met in ieder geval een hond en een varken heeft gehad. Hij ontkent echter dat het doelbewuste afspraken zijn geweest om de dieren te misbruiken. In het geval van de hond had hij naar eigen zeggen 'seksdates met de hondeneigenaar' en was de hond bijvangst. En het varken misbruikte hij nadat hij nabij de varkenshouderij naakt ging recreëren en het dier 'toevallig net geslachtsrijp was'.

Slachtoffers

Zojuist is na een lunchpauze begonnen met het bespreken van de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Ook zullen drie getuigen-deskundigen aan het woord komen, die hun psyche hebben onderzocht.

Daarna krijgt de familie van de slachtoffers alle ruimte om hun verhaal te doen. Ook daar doet NH later, in een afzonderlijk artikel, verslag van. Morgen komt het Openbaar Ministerie met haar strafeisen in deze zedenzaak.