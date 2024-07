De Schippers van de Kameleon blazen 75 kaarsjes uit, hun wieg stond in Noord-Holland

'We hebben een speedboot', een iconische zin uit het Neerlands alom bekende verhaal over de Friese identieke tweeling. Met Hielke en Sietske zijn generaties grootgebracht. Alles aan de verhaallijn is Fries. Van heit (vader) en mem (moeder) tot aan het fierljeppen. Toch is de boot met de jongens erin bedacht aan de andere kant van het IJsselmeer.

Driekwart eeuw geleden stond schrijver Hotze de Roos bij een uitgeverij in Alkmaar op de stoep. Met de fiets was hij die ochtend vertrokken vanuit zijn woonplaats Krommenie. In 1948 overhandigde hij de eerste versie van zijn boek: 'Sietse en Hielke de belhamels van de dorpssmit'.

Als geboren Fries deed De Roos inspiratie op uit zijn jeugd. Tel daar zijn ervaringen als timmerman in Krommenie bij op, en de broertjes Klinkhamer zijn geboren.

De Alkmaarse uitgeverij had wel oren naar het boek van De Roos. Op één voorwaarde wilde ze het boek publiceren: de titel moest anders. En zo ontstond de naam 'De schippers van de Kameleon'.

Alkmaarse glorie

Een kwarteeuw later is dat specifieke boek inmiddels 400.000 keer verkocht, vertelt Laura Vogel van uitgeverij Kluitman. "Van de hele Kameleon serie zijn er ruim vijftien miljoen boeken verkocht." Hiermee staat het boek samen met bekende titels als Pietje Bell, Dik Trom en Kruimeltje in een imposant rijtje boeken van uitgeverij Kluitman.