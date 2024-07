Fatale steekpartij is de druppel: Zandvoort-Noord verenigt zich in stille tocht

Nick: "Ik wil dat de buurt veiliger wordt. Als er een man wordt neergestoken op de plek waar ik mijn hond uitlaat, geeft dat een onveilig gevoel. De stille tocht is geen protest tegen de gemeente. Handhaving zie je hier best vaak. Alleen gaat de overlast weer door als de handhavers zijn verdwenen. Ik wil gewoon dat onze buurt niet verder achteruit gaat. Cameratoezicht en een buurtpreventie-app kunnen daar een bijdrage aan leveren."

Veilig Zandvoort-Noord

Dat Nick niet alleen staat in dat streven, werd hem duidelijk na het aanmaken van de Facebook-pagina Veiligzandvoortnoord. In korte tijd telt de site 460 vrienden. Dat enthousiasme geeft hem het gevoel dat het zondag best druk kan worden. Nick: "Al komt maar de helft van de mensen die zich via Facebook bij ons hebben aangesloten. Dan hebben we al dik 200 mensen op de been. Dat zou mooi zijn. Echt een signaal."