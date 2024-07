Van Hamburg naar Berlijn: John en Erica zien Oranje wel kampioen worden

Wie denkt dat de de twee na de wedstrijd nog hebben doorgezakt in een Beiers brauhaus vergist zich, zegt John. "We lagen er voor twaalven in. We komen vanavond met de trein weer thuis. Dan kan ik morgen nog een dag werken, en dan reizen we vrijdag weer naar Berlijn. Dat is dan al de tweede keer, maar hopelijk komt daar met de finale nog een derde bij."

Na de eclatante 3-0 overwinning op de Roemenen wacht in de kwartfinale op zaterdag Turkije, dat (toch wel een beetje verrassend) Oostenrijk het toernooi uit knikkerde. De voorspelling van John en Erica: "Niet makkelijk, maar te doen. We worden immers gewoon Europees Kampioen."