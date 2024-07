Driedubbele boete voor chauffeur die filmde hoe vrouw na inhaalactie in sloot belandde

Dat laat de politie aan NH weten. De video ging in april viraal en zorgde voor veel ophef. Nadat de video onder meer via NH onder de aandacht van de politie was gebracht, werd een onderzoek naar de identiteit van de chauffeur gestart.

In de video is te zien is hoe de filmende vrachtwagenchauffeur zich ergert aan een vrouw die op de Noorddammerweg aan de verkeerde kant van de weg fietst. Een andere fietser fietst wél aan de goede kant van de weg. Nadat de chauffeur de twee fietsers heeft ingehaald, filmt hij via zijn linker buitenspiegel hoe de vrouw eerst in de berm en uiteindelijk in de sloot belandt.