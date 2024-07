Zwanenburgse kinderen blijven met kermismunten zitten na vervroegde sluiting

Sommige Zwanenburgers denken dat het besluit om vroegtijdig te vertrekken ook is genomen vanwege een andere reden. "Ze zijn eerder vertrokken omdat er bijna niemand komt", vertelt een inwoner, die op zaterdag van een medewerker heeft gehoord dat het aantal bezoekers flink tegenviel en ze daarom eerder zouden vertrekken.

"Het is ook niet zo gek", zegt Richard over de weinige klanten. "Veel mensen wisten helemaal niet dat er een kermis kwam. Het is dat we er langs zijn gereden, maar er was niets van reclame." Dat bevestigt Lia Sloot, een inwoner die graag langs was gekomen, maar totaal niet door heeft gehad dat er kermis in het dorp was.

Volgend jaar verzilveren

Exploitant De Beer raadt teleurgestelde kinderen aan om de punten te bewaren en volgend jaar te verzilveren. Of dat in Zwanenburg kan is nog maar de vraag. Een van de kermismedewerkers laat aan NH weten dat nog wordt overlegd 'wat rendabel is en wat niet', maar het is volgens De Beer 'gewoon de bedoeling om volgend jaar weer in Zwanenburg te staan'.

Een andere plek om de punten in te wisselen is in Badhoevedorp, waar de exploitant zijn kermis de afgelopen jaren eind mei of medio juni werd opgetuigd.