Na een leven als Hollywood-actrice, zoekt Janna Fassaert de rust in 'haar' Muiden

Dat dit een pittige opgave is, bleek uit het feit dat zij met 799 anderen op auditie moest komen, waarvan slechts 32 mensen door mochten. En na een jaar zouden daar nog maar zeven acteurs van overblijven.

Janna zat daarbij. Na bij het bekende Rotterdamse Ro Theater te hebben gezeten en diverse rollen in Nederlandse film- en televisieproducties te hebben gehad, bleek dat zij bij iemand was opgevallen.

Van Nederland naar Hollywood

Niemand minder dan de acteercoach van de wereldberoemde Hollywood-acteur Brad Pitt had Janna in het vizier. Een simpel telefoontje met de woorden 'Get your ass over to Hollywood!', was voldoende om in het vliegtuig te stappen. Dat legde haar geen windeieren: Janna speelde in beroemde series als CSI, maar ook in een grote speelfilm met onder andere acteur Vince Vaughn.

Ondanks alle succes en het weelderige leven aan de andere kant van de plas, ging er wat knagen. "Het begon wat leeg te lijken allemaal", vertelt Janna over de periode dat het allemaal niet op leek te kunnen. Het was er allemaal: van tropische stranden tot 'rooftop swimmingpools', maar de nuchtere Muidense waakte er wel voor dat ze haar succes niet met haar eigen identiteit ging vermengen.

Op haar veertiende terug in Nederland had ze heimwee naar Zuid-Afrika en nu als volwassen vrouw had Janna heimwee naar Nederland. Twaalf jaar geleden keerde ze terug. Zij zocht naar meer voldoening en zingeving, maar had nog niet helemaal in de gaten dat zij al haar ervaringen in kon zetten.

Mensen met elkaar verbinden

Op een van de vele keren dat zij terug was in Zuid-Afrika heeft zij de opleiding tot yoga- en meditatie docent gevolgd. Mede door de rassenscheiding die zij daar zelf als meisje heeft meegemaakt, wil Janna nu juist verbinden.

De emoties die zij als actrice moest kunnen oproepen, dienen ook een doel bij yoga en mediteren. "Emoties zijn beweging", legt ze uit. De veranderingen na yoga en meditatie vergelijkt zij met een lotusbloem: "Die wordt geboren in de modder en groeit uit tot prachtige witte bloem."

Momenteel helpt zij met haar school in Muiden verschillende doelgroepen, waaronder kinderen en jongeren, die bijvoorbeeld door social media in een sociaal isolement zitten of die werken aan hun zelfvertrouwen.

De schaamte voorbij

Een aantal jaar geleden heeft haar broer, Tom Fassaert, een indringend portret gemaakt van de hele familie, die deze week in Muiden bij Fort C te zien is. Op het affiche prijkt pontificaal haar oma. De destijds beeldschone vrouw die Janna haar ideaalbeeld gaf.

De documentaire is bekroond met een Gouden Kalf en is deze week te zien in Muiden. "Het is soms een beetje de schaamte voorbij", zegt Janna wat besmuikt. Maar het toont wel het eerlijke beeld van een internationale familie. En van de drie kunstzinnige kinderen uit die familie.