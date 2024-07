Getouwtrek om woningbouw op plek van Huizer kartbaan, plan 'past niet bij buurt'

"De vertraging in deze ontwikkeling zit vooral in twee elementen", zo schrijft wethouder Roland Boom als antwoord op vragen van de SGP. "Enerzijds komt dat door de zoektocht naar een initiatief, dat qua maat en schaal passend is op deze locatie. Voor de initiatiefnemer speelt daarbij vooral de financiële haalbaarheid een grote rol."

Ook de parkeermaatregelen zijn nog niet op orde. Volgens de wethouder is er in het huidige plan een 'stevig tekort' aan parkeerplekken. Deze conclusie deelt de ontwikkelaar niet, want de 'parkeerbalans zou sluitend zijn' volgens een deskundig onderzoeksbureau. De wethouder stelt daarmee dat de initiatiefnemers hun huiswerk niet helemaal op orde hebben, waardoor er nog 'geen bestuurlijk draagvlak' voor het plan is.

Hoogbouw

De plannen voor de bouw van ruim tweehonderd huizen op het terrein van de kartbaan aan de IJsselmeerstraat liggen er al enkele jaren, maar komen nog niet van de grond. Aanvankelijk was het plan dat de kartbaan zou verkassen naar het terrein van de failliete behangfabriek BNI, maar dat kwam niet van de grond, waardoor de ontwikkelaar het plan moest gaan aanpassen.

Ook werd al eerder het aantal te bouwen woningen teruggeschroefd op verzoek van de gemeente, van 270 naar 227 huizen.

Het idee is dat hier hoogbouw komt. Uit het plan van de ontwikkelaar blijkt dat er aan de IJsselmeerstraat een deel komt van acht hoog, het middengebied bestaat uit vijf verdiepingen en aan de kant van de haven is het de bedoeling dat er vier lagen komen.

Dat de wethouder dat nog te groot vindt, doet bij de ontwikkelaars de wenkbrauwen fronsen. Zo'n twee jaar geleden opperde wethouder Boom als lijsttrekker van de VVD nog juist zelf om in dit deel 'substantieel te bouwen'. Het is een kwestie van keuzes durven maken, was zijn mededeling aan de andere lijsttrekkers.

In de video hieronder is exact te horen wat Boom zei tijdens het lijsttrekkersdebat van maart 2022. De tekst gaat onder de video verder.