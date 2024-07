Zwembad De Heerenduinen gesloten in zomervakantie: "Lijkt wel een 1 aprilgrap"

Bij de deuren van het zwembad wacht moeder Kelly op haar zevenjarige dochter. "Het is wat het is. Als ik in de zomer wil afkoelen, kan ik ook naar het strand gaan. We kunnen er toch niks aan doen."

Ook in de gemeenteraad van afgelopen week kwam het zwembad en het ongelukkige tijdstip van de tijdelijke sluiting ter sprake. Raadsleden Tineke van Ombergen en Sander Scholts vroegen zich af waarom het juist midden in de zomervakantie moet gebeuren. "Er zijn ook kinderen die niet op vakantie gaan. Kunnen we voorkomen dat we teleurgestelde kinderen zullen hebben?"

Ongelukkig moment

Dat het gekozen moment om het onderhoud te doen voor veel mensen onprettig is, erkent de gemeente bij monde van wethouder Bram Diepstraten, maar er zit een gedachte achter. "Er zijn meer bezoekers door het jaar heen vanwege het sportseizoen én de zwemlessen. Er zijn vooral recreatieve zwemmers tijdens de zomermaanden, dus is het ook rustiger."

Er moet veel gebeuren aan het zwembad. "De regelkasten moeten worden vervangen. Dit systeem is noodzakelijk voor de water- en luchtbehandeling in het zwembad. Daarnaast worden de entreehal en het kassasysteem aangepakt."