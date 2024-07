Bejaarde man loopt na woningoverval zwaar hersenletsel op en pleegt euthanasie

Maar dan gaat het opnieuw mis. Geëmotioneerd vertelt de zoon over de beelden die terugkomen "Hij ging wel achteruit en toen kwam het besef dat het mogelijk nog niet goed was. Zijn spraak en coördinatie was aangetast, maar ook was hij halfzijdig verlamd."

"Hartverscheurend om te zien dat hij niet zich niet meer kon uiten en dingen duidelijk kon maken", voegt zijn dochter toe. "Onze levensvreugde is kapot gemaakt, ik had hem tijd gegund met ons, maar ook zeker tijd met mijn kinderen, als opa. Dat dat wordt afgenomen, dat is verschrikkelijk."

Tips

Een woordvoerder van de politie vertelt in het programma dat ze hopen dat de beloning, van 10.000 euro die het OM uitlooft, helpt mensen over de streep te trekken om te tippen. "We sluiten niet uit dat de dader uit de buurt kwam of de buurt goed kent. Dit omdat er geen vluchtroute is voor een auto en de straat doodloopt", aldus de woordvoerder.

Om extra aandacht te vragen voor het onderzoek, werd er vandaag een sms-bericht gestuurd naar mogelijke getuigen die destijds in de buurt van de overval aanwezig waren.

Bekijk hieronder de volledige aflevering van Opsporing Verzocht die ingaat op de gewapende woningoverval: