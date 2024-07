Familieleden krijgen celstraffen tot 6 jaar voor witwassen tientallen miljoenen

In januari 2020 startte er een onderzoek naar aanleiding van informatie vanuit het Team Criminele Inlichtingen. Zo ontstond er het vermoeden dat er vanuit een pand in Zuidoost, dat door familieleden werd gebruikt, grote geldbedragen werden witgewassen.

In bijna vier jaar tijd wist deze criminele organisatie, onder leiding van de 54-jarige man, in totaal meer dan 95 miljoen euro wit te wassen. Volgens de rechtbank was de man degene die de zes andere leden van de familie aanstuurde. De groep bankierde zonder vergunning.

Arrestaties

Na een uitgebreid onderzoek werden er op 12 april 2022 in totaal elf verdachten aangehouden en werd er in 16 panden - in Diemen, Amsterdam en Almere - gezocht. In verschillende panden en woningen werden grote hoeveelheden contant geld, die voor een deel in poefen werden verborgen, gevonden. Ook werden er geldmachines gevonden.

Op last van burgemeester Halsema zijn er op de dag van de actie drie ''handels'-panden' van de familie gesloten: een reisbureau in de Pijp, een tropische winkel in Oost en een bedrijfspand in Zuidoost. De officier van justitie liet toen weten: "Niet eerder leidde het aantreffen van grote sommen geld en een verdenking van witwassen tot een dergelijk bestuursrechtelijk handhaven dat ook in stand is gebleven."