Amsterdam UMC verbetert zorg endometriose: "Ik dacht dat ik een blindedarmontsteking had"

Dat is nodig, want vrouwen krijgen soms jarenlang misdiagnoses. "Gemiddeld zien mensen zes tot zeven specialisten voordat de diagnose wordt gesteld", gaat Mijatovic verder. "Gemiddeld duurt het zeven jaar tot een vrouw de diagnose krijgt."

Een op de tien

Monique Lamboo is één van de naar schatting half miljoen vrouwen in Nederland (in de vruchtbare leeftijd) met endometriose: dat is één op de tien vrouwen. En zij heeft nog geluk, zo zegt ze zelf. "Bij mij was het snel duidelijk wat ik had: ik was namelijk in opleiding tot medisch specialist in het ziekenhuis. Ik kreeg ineens zulke heftige buikkrampen dat ik dacht dat het een blindedarmontsteking was."