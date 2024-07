Appartement tot renovatie gesloten vanwege sekswerk: "Constant taxi's voor de deur"

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Amstelveen tegen NH. Het appartement werd op 19 juni jongstleden voor de eerste keer gesloten. Dat gebeurde na een controle van de gemeente en de politie waaruit was gebleken dat het appartement 'werd gebruikt als illegale seksinrichting'.

"Een pand waar illegale activiteiten worden aangetroffen - dat kan ook hennep zijn - sluiten we normaal gesproken voor drie maanden of zes weken", aldus de woordvoerder. Dat in dit geval voor een periode van vier weken is gekozen, heeft mede te maken met de plannen van eigenaar Eigen Haard. De woningbouwvereniging begint in augustus met de renovatie van het complex en de 57 appartementen.

Tijdelijk of permanent verhuizen

Eigen Haard heeft besloten het complex uit de jaren vijftig te renoveren na onderzoek onder bewoners. Een meerderheid wilde dat het een opknapbeurt zou krijgen en zou worden verduurzaamd. Omdat die werkzaamheden alleen kunnen worden uitgevoerd in lege woningen, moeten de bewoners dus tijdelijk (voor ongeveer een jaar) of permanent verhuizen. Om de onkosten te drukken krijgen zij daarvoor van Eigen Haard een vergoeding van ruim 6.500 euro.

Behalve renovatie en verduurzaming hebben bewoners in een enquête aangegeven dat zij willen dat er geluidsisolatie komt én dat het portiek van het gebouw wordt afgesloten. "Voor de veiligheid van vooral de oudere bewoners", zegt voorzitter van de renovatiecommissie Corry van Adrichem (74) over de noodzaak van die laatste maatregel tegen NH. Met een videofoon kunnen ze dan checken wie er voor het portiek staat en binnen besluiten de deur al dan niet open te doen.

Overlast van hangjongeren

Van Adrichem vertelt dat ze de renovatie heeft aangejaagd omdat de flat volgens haar in rap tempo verloederde. "Jongeren die rond de flat drugs rookten", noemt ze als voorbeeld. Ze zal niet meer profiteren van de opknapbeurt, want ze is begin dit jaar verhuisd naar een woning in een seniorencomplex in een nabijgelegen straat.

Van de 57 huishoudens willen er volgens Corry na de renovatie dertien terugkeren. De meeste huishoudens hebben inmiddels een permanente of tijdelijke andere woning gevonden. Maar die leegloop heeft de leefbaarheid geen goed gedaan. "Ik ben de afgelopen tijd een paar keer langs geweest", vertelt ze. Bewoners vertelden haar dan al dat ze het vermoeden hadden dat een appartement in hun flat werd gebruikt als bordeel. "Er stonden constant taxi's voor de deur."

De gemeente heeft besloten het appartement te sluiten voor renovatie om de stroom van klanten van prostituees naar het pand te stoppen en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Ondanks dat bijna niemand meer in het complex woont, blijft er volgens de woordvoerder van de gemeente sprake van overlast. "Er staan meer gebouwen in de straat."