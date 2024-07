Swingende Donyell Malen helpt Oranje met twee goals naar kwartfinale EK voetbal

Bij Oranje moest Bergwijn tijdens de rust noodgedwongen in de kleedkamer achterblijven. De Ajacied raakte in de eerste helft geblesseerd en daarom kwam Malen alsnog in de ploeg.

Malen kreeg tien minuten na zijn invalbeurt de mogelijkheid om de 2-0 te maken, maar de inzet van de Noord-Hollander was te slap. Niet veel later kopte Virgil van Dijk de bal op de paal uit een hoekschop. Ook Veerman kreeg nog een goede kans. De ingevallen middenvelder schoot rakelings naast.

Noord-Hollandse goals

Zeven minuten voor tijd was het Malen die de wedstrijd in het slot gooide. Malen was attent na goed werk van Gakpo op de achterlijn en tikte de bevrijdende 2-0 binnen. Het betekende voor Malen een fijne opsteker na zijn eigen doelpunt tegen Oostenrijk. In de blessuretijd scoorde de aanvaller zelfs een tweede keer, na een lange rush over het veld. Daarmee zette hij de eindstand op 3-0.

In de kwartfinale neemt Nederland het nu op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Turkije tegen Oostenrijk later vanavond.