Comedycafé Toomler zoekt na 30 jaar nieuwe plek: "Weg uit het hol van de leeuw"

Volgens comedian Bugra Gedik, is het een geluk bij een ongeluk dat Toomler moet verhuizen. "Er klopt iets niet aan deze locatie. Het is zo dood in de omgeving. Zo saai. Mensen lopen de deur uit en denken, ik pak wel weer de ov-fiets terug naar Schubbekutteveen", vertelt hij. Maar een klein beetje jammer vindt hij het toch ook wel. "We zitten hier in het hol van de leeuw, Oud-Zuid. Hier kunnen we een beetje tegen het systeem aanschoppen."'

Gedik behoort tot het vaste comedygezelschap dat regelmatig hun grappen in de kelder uittest voor publiek. Toch is Toomler ook een plek voor nieuw talent. "Wat het uniek maakt, is dat je nooit van tevoren weet wie er op komen treden", vertelt directeur Gepke van de Laar.