Gemeente blundert met registratie privéritten Halsema, naheffing van 62.000 euro

Sinds 2019 is het voor leden van het college in principe niet toegestaan om de dienstauto voor privédoeleinden te gebruiken. Voor de burgemeester geldt er een uitzondering, vanwege haar veiligheid en vanwege het feit dat ze 24 uur per dag beschikbaar moet kunnen zijn.

Regels

Wie jaarlijks meer dan 500 privékilometers per jaar in een dienstauto rijdt, moet daar bijtelling over betalen. In het geval van de burgemeester wordt die bijtelling opgehoest door de gemeente. Daar blijkt nu een fout te zijn gemaakt, want de gemeente heeft die bijtelling nooit betaald.

Het gaat dus om een bedrag van 62.000 euro, een optelsom van de bijtelling die de gemeente in 2019, 2020, 2022 en 2023 had moeten betalen. In 2021 hoefde er niets betaald te worden, omdat het aantal privékilometers dat jaar onder de 500 bleef.

Niet goed geregistreerd

Volgens Van Buren heeft Halsema haar privékilometers altijd gemeld, maar zijn de gegevens door de gemeente vervolgens niet goed 'geregistreerd en administratief afgehandeld'. De wethouder zegt dat er binnen de ambtelijke organisatie geen goede instructies waren over de afhandeling van die gegevens.

De wethouder schrijft dat de werkwijze van de gemeente 'tekort is geschoten'. "Zowel het proces als de regels waren niet duidelijk genoeg." Nieuwe werkinstructies die sinds gisteren van kracht zijn, moeten ervoor zorgen dat de bijtelling in de toekomst netjes betaald wordt.