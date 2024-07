Klacht overvaller over politiekogels in Broek in Waterland ongegrond

Op 19 mei 2021 overvielen gewapende criminelen een locatie in Amsterdam. De politie achtervolgde de daders tot in een weiland bij Broek in Waterland. Daar schoten agenten een van de overvallers neer en een politiehond beet hem in zijn arm, wat tot letsel en medische complicaties leidde.

'Slechts chauffeur'

Toen het Openbaar Ministerie (OM) besloot de betrokken agenten niet te vervolgen, diende de overvaller een klacht in bij het gerechtshof Amsterdam. Hij beweerde slechts de chauffeur te zijn geweest en niet te hebben geschoten.

De Rijksrecherche onderzoekt altijd incidenten waarbij de politie vuurwapens gebruikt en er gewonden of doden vallen. Na dit incident hoorden zij alle betrokken agenten. Zij verklaarden dat de overvallers met automatische wapens op hen schoten, waardoor zij moesten ingrijpen.

Het OM concludeerde dat het politieoptreden gerechtvaardigd was. Het gerechtshof bevestigde dit, omdat de agenten te maken hadden met zwaarbewapende overvallers en een directe dreiging voelden voor zichzelf, collega's en omwonenden. Dat later bleek dat de klager slechts de chauffeur was en niet had geschoten, veranderde niets aan dit oordeel. Ook de inzet van de politiehond was volgens de geldende juridische kaders.

Het gerechtshof wijst daarom de klacht van de overvaller af.