Palingrookwedstrijd geannuleerd: Arjun blijft met 400 euro aan paling achter

Arjun van Wilgenburg had voor 400 euro aan paling besteld voor de palingrookwedstrijd in Monnickendam op zondag. Gisteren hoorde hij dat het evenement is afgelast. "Ik zit nu met 25 pond paling opgescheept", zegt de Monnickendammer. Hij is niet de enige: veel andere palingrokers kunnen hun bestellingen ook niet meer terugdraaien.