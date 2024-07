Achterdam mag langer open, zijn sekswerkers en vrouwen op straat daarbij gebaat?

Hart van Alkmaar, de bewonersvereniging van de binnenstad die zich al jaren verzet tegen het plan, is er wel blij mee, zo verklaart Pim de Ruiter. "Bewoners worden nu in elk geval beter betrokken dan vroeger en krijgen de kans hun zegje te doen."

Vage proef

Wel vindt de organisatie de proef nog veel te vaag. "Het is een bekend trucje om iets een pilot te noemen, maar niet van tevoren te definiëren wanneer het succesvol is. Hoe gaan ze dat meten? We willen duidelijke richtlijnen over wanneer deze proef wel of niet geslaagd is."

Volgens de Ruiter maken verschillende bewoners zich zorgen om extra overlast en drukte in de binnenstad. "Er zullen meer bezoekers naar het centrum komen, die zich ook over een langere tijd in de nacht uitstrekken. Het gaat ons niet om de Achterdam, dat is een van de veiligste straten van Alkmaar. Het gaat juist om de rest van de binnenstad."

Het college kan volgende week besluiten dat er voor de participatie toch meer tijd nodig is. Als dat zo is, gaat de proef pas na de zomer in.