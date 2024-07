'Marktplaatsoppasser' voor de rechter, dit is wat we nu weten over omvangrijke zedenzaak

Verder zou F. niet alleen seks met kinderen hebben gehad, maar ook met dieren. Niet alleen zijn eigen hond zou hij hebben misbruikt, ook zou hij contacten hebben gehad met dierenhouders door het hele land. Met als enige doel: het misbruiken van de dieren.

Meer aanhoudingen

F. lijkt de spil in de zaak zijn, maar hij staat niet alleen voor de rechter. Ook Marco H. uit Alkmaar is verdachte. F. zou kinderporno met H. hebben gedeeld en de Alkmaarder zou medeplichtig zijn aan het misbruiken van het toen tweejarige jongetje uit Hollands Kroon. Opvallend is dat H. een aantal jaar geleden al veroordeeld is wegens misbruik van zijn neefje van negen. Nog tijdens zijn (inmiddels afgeronde) tbs-behandeling lijkt hij weer kinderporno te hebben verzameld, aldus het OM.

Daarnaast zijn er in het verlengde van deze zaak meer aanhoudingen geweest, onder andere van een 52-jarige man uit Woerden, van wie de hond door F. zou zijn misbruikt. Ook een varkenshouder uit Oost-Nederland zou zijn dier aan F. hebben uitgeleend, maar het is onduidelijk of hij ook wordt vervolgd. Beide mannen staan nu niet voor de rechter.

Er zijn twee dagen uitgetrokken voor de zaak. NH is er beide dagen bij en doet er verslag van.