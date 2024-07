Aannemer wil alsnog Westfries Museum verbouwen: al lijkt origineel plan onhaalbaar

Verdere toelichting wil hij niet geven op het voorstel, zo blijkt als we hem spreken. "Ik was sowieso verrast dat de brief is gepubliceerd. Maar wil zonder ruggespraak met de gemeente er verder niets over kwijt."

Ook gemeenteraadsleden reageren verrast op de brief. "Maar juridisch kan het ook niet op deze manier. Dan moet je het echt opnieuw aanbesteden", vertelt fractievoorzitter Jessica Visser van de grootste coalitiepartij, Hoorn Lokaal.

'Kelders onder museum zijn veel te duur'

De brief bevestigt Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer van wat hij al heel lang roept. "Het plan is gewoon niet haalbaar voor dit bedrag. We roepen al heel lang dat ze de kelders moeten schrappen. Het is überhaupt niet nodig en ook nog eens enorm ingewikkeld om dat onder een monument te bouwen. Volgens onze berekeningen zou dat alleen al 10 miljoen euro kosten. En als ik de brief zo lees, klopt dat ook wel."

Vanavond wordt in de raadscommissie gesproken over een nieuw voorstel van het college van B&W. Dat wil een bouwteam instellen dat onderzoekt wat er binnen het budget wel mogelijk is.

Bouwteam moet op zoek naar oplossing

Directeur Van der Schee van het bouwbedrijf heeft aangegeven vanavond aanwezig te zijn bij de vergadering. "Ik hoop dat het bedrijf zich wil inschrijven om onderdeel uit te maken van het bouwteam", zegt Hoorn Lokaal-raadslid Jessica Visser. "En dan zal de uitkomst van het onderzoek inderdaad dus best wel eens kunnen zijn dat de kelders onhaalbaar zijn."

Iets wat voor haar collega Roger Tonnaer al geen vraag meer is. "Het college wil nog op zoek gaan naar aanvullende fondsen, maar daar geloof ik niet in. En als we al extra geld krijgen heb ik liever dat we dat gebruiken om te besparen op de bijdrage van de gemeente."

Het raadslid vervolgt: "Maar ik zou het wel verstandig vinden om in gesprek gaan met deze aannemer. Ze hadden het beste aanbod, dus ik zou ze graag toevoegen aan het voorgenomen bouwteam."