Steeds meer onrust om opvang vluchtelingen op Naarder bedrijventerrein

Volgens de bewoners ligt de Witte Toren dicht tegen een woonwijk aan waar veel gezinnen met kinderen wonen en zou de komst van de noodopvang zorgen voor een toename van overlast en veiligheidsrisico's.

Ze maken zich zorgen over toename van criminaliteit en de impact daarvan op de gezinnen. "Aangezien de populatie voor de noodopvang volgens COA zal bestaan uit zeventig tot tachtig procent alleenstaande mannen, zonder dagbesteding", schrijven buurtbewoners. "Zonder directe openbaar vervoer-verbinding in de buurt zullen zij via het Thijssepark naar de Keverdijk lopen en zich daar ook gaan ophouden in de buurt van het winkelcentrum, met alle risico's van dien."