Onduidelijkheid over betaald parkeren leidt tot wantrouwen bij Haarlemmers

Eerder dit jaar werd een referendum gehouden over het invoeren van betaald parkeren in grote delen van de stad. Een overgrote meerderheid van de stemmers keerde zich tegen het voorgestelde beleid van de gemeente.

In december moet er een nieuw parkeerplan liggen. De gemeente organiseert nu wijkgesprekken, een digitale raadpleging en een burgerberaad over het parkeerbeleid. De eerste wijkgesprekken waren in Haarlem-Oost en in Haarlem-Noord.

Vertrouwen wankelt

Op de bijeenkomst in het Reinaldahuis in Oost kwamen in totaal 34 bewoners van de Amsterdamsebuurt en Slachthuisbuurt af. De meeste stemden tegen betaald parkeren bij het referendum. Voor- en tegenstanders waren het over een ding eens: de onduidelijke communicatie vanuit de gemeente zorgt voor wantrouwen richting de overheid.

"Mijn vertrouwen in de politiek is wat wankel geworden. Ik weet niet goed wat ik aan ze heb en dan stem ik liever tegen dan voor", liet een van de buurtbewoners weten. Veel van de aanwezigen vinden dat er per buurt en zelfs per straat moet worden bekeken of er wel sprake is van parkeeroverlast.

Parkeren aan de rand van de stad

En als die overlast er is, of het invoeren van betaald parkeren dan wel een oplossing is. Het zou juist nieuwe problemen kunnen opleveren, vinden meerdere mensen. De gemeente moet ook zorgen voor voldoende parkeerplekken bij nieuwbouwwoningen. Anders wordt de parkeerdruk in de omgeving alleen maar groter.

Veel deelnemers aan de wijkgesprekken zien een mogelijke oplossing in meer parkeergarages in de wijken, of bewaakte parkeerterreinen op bedrijventerrein Waarderpolder. Daar kunnen bijvoorbeeld werkbusjes worden gestald, die nu veel plek innemen in de straat.