Eigenaar strandtent Zandvoort raakt gewond na zware mishandeling

Priester zegt dat hij de man niet kent en het voor hem een raadsel is wat zijn motief is geweest. ''Er wordt gesuggereerd dat hij eerder op ons terras is geweigerd en daarom verhaal kwam halen. Maar ik kan me dat niet herinneren."

"Het gebeurt best wel eens dat we mensen aanspreken omdat ze schelden met ziektes. Op die momenten ondernemen we actie. Ik ben iemand die echt niet op mijn mondje is gevallen. Maar nogmaals, ik kan me niet herinneren dat dat is gebeurd. Het zal wel duidelijk worden uit de politieverhoren.''

Huisarts

Priester, die aangifte heeft gedaan, is de volgende dag naar de huisarts gegaan. Die constateerde een hersenschudding. ''Het valt dus allemaal mee, gelukkig.'' Ook denkt hij geen psychische schade aan de mishandeling te hebben overgehouden. ''Ik kijk natuurlijk niet vrolijk terug op wat er is gebeurd'', zegt hij. ''Maar het is zeker niet zo dat ik bang ben geworden en constant over mijn schouder kijk of er gevaar loert.''

Voortrekkersrol

Priester werkt sinds begin deze eeuw bij Mango's, waarvan hij sinds 2019 eigenaar is. De Zandvoorter speelt een voortrekkersrol als het gaat om het beteugelen van geweld op het strand. De mishandeling waarvan Priester slachtoffer was, gebeurde op het moment dat voor het eerst in 2024 sprake was van strandweer.

Het is ruim een jaar geleden dat, eveneens tijdens de eerste tropische dagen, een aantal mannen sommige badgasten met een wapen zouden hebben bedreigd en groepen jongeren jonge vrouwen seksueel zouden hebben geïntimideerd. Volgens betrokkenen zijn die veelal afkomstig uit Amsterdam.

