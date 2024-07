NS verzoekt Taylor Swift-fans zonder concertkaartje niet te komen

Vanaf donderdag is Taylor Swift drie opeenvolgende avonden te zien in de Amsterdam Arena. Iedere avond is het stadion met 55.000 bezoekers stijf uitverkocht. Voor fans die buiten het concert mee willen feesten en verwachten dat de popster de pannen van het dak speelt: de overkapping van de ArenA blijft dicht. De kans dat je iets hoort, is daarom klein.

Aangepaste dienstregeling

Met extra treinen, metro's en bussen proberen de vervoersdiensten bezoekers op tijd van en naar het concert te brengen. De NS verwacht veel enthousiaste tieners die rondom het concert met de trein reizen, vertelt een woordvoerder. De dienstregeling wordt daar op aangepast. "De treinen maken een extra stop op station Bijlmer Arena en we zetten extra crowd managers in op de drukte in goede banen te leiden".

Door de verwachte drukte roepen ze fans op genoeg tijd te nemen voor de reis. "Het gaat extra tijd kosten om van en naar het concert te komen. Kom alleen als je in bezit bent van een concertkaartje. Belast de treinen niet wanneer je geen kaartje hebt en mik niet op de laatste trein terug. Als er veel mensen terug moeten kan het zijn dat die vol is."

Veel Belgische fans

De ticketverkoop voor busreizen met Flixbus zitten dit weekend ook in de lift. De woordvoerder van het bedrijf laat weten dat het vooral om busreizen vanuit Nederlandse steden gaat, maar ook de route van Brussel naar Amsterdam is populair. Taylor Swift heeft geen concert gepland staan in België.