Oma Donyell Malen hoopt op revanche tijdens wedstrijd tegen Roemenië

Het toernooi verliep tot nu toe niet alleen maar soepel voor Donyell Malen. In de poulewedstrijd tegen Oostenrijk, vorige week dinsdag, maakte hij een eigen doelpunt. Hij verklaarde na de wedstrijd dat hij op tijd erbij was, maar de bal verkeerd raakte. Oma Marian Vogelzang (77) schrok zich het 'lazerus': "Dan zie je dat koppie en denk je: 'Ach lieverdje toch'." Ze is opgelucht dat ze door de poulewedstrijden heen zijn: "Vanavond is gewoon weer een nieuwe ronde. Het is een denker, maar hij kan dit wel achter zich laten hoor."

Je kunt wel zeggen dat de 77-jarige Marian voetbalfan is. In haar huis in Hippolytushoef staan her en der souvenirs uit de carrière van kleinzoon Donyell Malen. Naast twee gedragen shirts van Oranje, liggen op tafel een aantal voetbalkaartjes met het portret van Donyell. Marian: "Die zijn buren komen brengen, zo aardig. En soms hoor je in het dorp: 'Hij doet het goed, hè'."

Meer samenwerken

Van het EK in Duitsland heeft ze tot nu toe nog niks gemist. "We kijken alles. De ene wedstrijd is wel beter dan de ander. En we houden alles scores bij." Bij Oranje moet het volgens de 77-jarige 'wel even wat beter'.



"Ze moeten nu wel winnen natuurlijk. En ook wat beter samenwerken." Een voorspelling vindt Marian lastig, maar ze houdt het op 2-1 voor Nederland.