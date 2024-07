Kwetsbaar Zwanenwater wordt mogelijk militair oefenterrein

Volgens defensie is het gebied rond Het Zwanenwater juist nodig om meer variatie in oefeningen te kunnen hebben. "De Mokbaai op Texel, waar nu veel wordt geoefend, is steeds lastiger bereikbaar door verzanding en de windrichting is niet altijd ideaal," vertelt een marinier. Hij geeft aan dat op Texel natuur en defensie goed samengaan. "Bovendien oefenen we altijd in overleg. We houden heel goed rekening met toerisme en het broedseizoen."

Maasvlakte ook overwogen

Het onderzoeksbureau Antea, dat het Zwanenwater heeft onderzocht en aanbevolen, was niet volledig op de hoogte van het unieke karakter van het gebied, zo bleek gisteravond. Volgens de bevindingen zouden de gevolgen voor het Natura 2000-gebied minder ernstig zijn vergeleken met andere locaties. Een woordvoerder van Defensie gaf aan dat er nog een mogelijkheid bestaat om het gebied te ontzien.

Miriam Verrijdt van Natuurmonumenten reageerde hierop teleurgesteld. "Omdat we te laat zijn ingelicht, kunnen we geen officiële zienswijze meer indienen. De Maasvlakte werd ook als oefengebied genoemd, maar dit is vanwege de economische waarde geschrapt uit het onderzoek. Defensie wil beschermen wat ons dierbaar is. De natuur in Het Zwanenwater is dat ook. Dat moet je niet stukmaken."

Defensie neemt volgend jaar een besluit over de nieuwe oefenterreinen.