Gemeente wil meer parkeervergunningen voor medewerkers onderwijs, zorg en politie

Zo'n maatschappelijke vergunning kunnen scholen en zorginstellingen nu ook al aanvragen. Per zoveel fulltimers kan dan een vergunning worden aangevraagd. In West, Zuid, Oost en Noord is dat 1 vergunning per 10 fulltimefuncties. Voor Nieuw-West en Zuidoost, maar ook in Buitenveldert is dat 1 vergunning op 5 fulltimefuncties. Instellingen en scholen in het centrum kunnen nu nog niet zo'n vergunning aanvragen.

Halvering

Als het aan de gemeente ligt, wordt het aantal vergunningen dat zij kunnen aanvragen verdubbeld. Waar er eerst tien fte nodig waren, moeten dat er straks vijf worden, en vijf worden er 2,5. Ook instellingen in het centrum komen dan in aanmerking. Per tien fulltimefuncties kunnen zij dan één maatschappelijke vergunning aanvragen.

Daarnaast wil de gemeente de regeling laten gelden voor medewerkers van het mbo. De vergunningen zullen wel onder het 'vergunningenplafond' van elk gebied vallen, zodat er geen parkeeroverlast ontstaat voor buurtbewoners.