Dagelijks samen een bakkie in de kantine: bij voetbalclub Vogelenzang weten ze niet beter

De overgebleven velden van de dorpsclub maken plaats voor ruim tachtig woningen. Eigenlijk de basis van deze hele 'verhuisroulette'. "Het is belangrijk dat er huizen bijkomen in Vogelenzang. Dat betekent dat er misschien ook meer jonge voetballers en tennissers bijkomen. We zijn nu een vergrijsd dorp", legt Fons uit.

Genoeg werk te doen

Hans is niet bang dat hij straks minder werk heeft met de komst van de kunstgrasvelden. "Je moet de velden toch blijven verzorgen. Als er kurk op de velden ligt en het gaat regenen, dan drijft de kurk naar een hoek toe. Dat moet je daarna weer over de velden verspreiden. Of bijvoorbeeld bladeren weghalen. Er is nog genoeg werk te doen." Zijn grasmaaier kan in ieder geval in de uitverkoop. Die is niet meer nodig na de verhuizing.

