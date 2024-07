Hoe communiceer je met een koe? Taalkundige Leonie loeit een woordje mee

En dat is voor het onderzoek ook onontbeerlijk. Want wie de koe wil begrijpen moet niet alleen luisteren, maar ook kijken. "Als ik in het weiland loopt is er al een waak-koe die de rest van de kudde waarschuwt. Je kunt niet alleen aan het geloei horen of je welkom bent, maar je moet ook kijken naar de lichaamstaal. Als je te lang in de ogen kijkt van de koe vindt ze dat ongemakkelijk en stopt het gesprek. Je moet altijd even wegkijken. Dat werkt bij mensen eigenlijk precies zo."

Maar waarom de koeien als onderzoekssubject en niet kippen, geiten of varkens? Cornips, die geen agrarische achtergrond heeft, is altijd al gefascineerd door koeien. "Mijn hart ligt bij koeien. Door veel in de stal te zijn, bouw je echt een band op met bepaalde koeien en kom je erachter dat elke koe een ander karakter heeft, dat vind ik fascinerend. Ze zijn bovendien ook makkelijker te observeren. Kippen maken veel meer geluid en zijn individueel een stuk lastiger te volgen."