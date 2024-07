Michel en Julia overweldigd door steun voor zorgboerderij na verwoestende brand

Op 17 juni rond 16.00 uur breekt er een grote brand uit in de schuur van de zorgboerderij in Schermerhorn. Er zijn gelukkig geen mensen of dieren aanwezig, maar de schuur is niet meer te redden.

Bijna 28 jaar geleden besluiten Julia en Michel Broersen om hun landbouwbedrijf te veranderen naar een zorgboerderij. "Alles in de landbouw moet altijd groter, dus we moesten of verdubbelen of iets anders verzinnen", vertelt Michel. "En Julia komt uit de zorg, dus eigenlijk konden we onze beroepen op de zorgboerderij fantastisch combineren."

Liefdevol thuis

Een aantal dagen per week komen gemiddeld tien cliënten per dag meedraaien op de zorgboerderij. Daarnaast zijn er ook nog vrijwilligers zoals Anja Rood die ook één dag per week komen helpen in Schermerhorn. "Het voelt voor iedereen als een gezellige familie hier", zegt Anja. "Voor cliënten is dit een geweldige omgeving waarin ze hun ei kwijt kunnen en dat moeten we zo snel mogelijk weer opbouwen."

