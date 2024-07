Schiphol-cateraar wil snackende chauffeur met diabetes (63) via rechter alsnog ontslaan

De 63-jarige chauffeur werkt al sinds 1997 bij de cateraar. Twee jaar geleden kreeg hij zelfs een oorkonde voor zijn goede werk. Zijn collega's en hij laden de vliegtuigtrolleys met eten en drinken voor vliegtuigmaatschappijen in en uit. Tijdens dat werk is het onder hen 'cultuur en gewoonte' geworden om af en toe eten of drinken pakken uit de trolleys te pakken, zo verklaarde hij tijdens de rechtszaak waarin hij zijn ontslag met succes aanvocht.

De redenen van de medewerkers: een droge keel en een rammelende maag. "Er zijn werknemers die soms zes uur lang geen drinken hebben", vertelt advocaat van de ontslagen chauffeur, Mieke den Hollander aan NH. De werknemers mochten alleen producten uit de kantine van de cateraar nuttigen, alleen was die na hun shift vaak al dicht. Eigen eten en drinken meenemen was bovendien niet toegestaan.

Opkomende flauwte door suikerziekte

Haar cliënt heeft daarbij ook nog eens suikerziekte. Hij pakte alleen eten uit de trolleys als hij zich niet lekker voelde vanwege zijn suikerziekte én wanneer er geen mogelijkheid was om te eten en drinken in de kantine, beweerde hij. Toen hij de betreffende dag vanwege een opkomende flauwte iets te eten en te drinken uit een trolley pakte, werd dit geregistreerd door verborgen camera's in de transportwagens.

Gate Gourmet had deze verborgen camera's geplaatst omdat een vliegtuigmaatschappij 'vermissing en verduistering van goederen' bij het bedrijf had gemeld. Met die camera's werden in totaal 18 van de in totaal 170 chauffeurs betrapt. Op grond van het zerotolerancebeleid werden zij allen op staande voet ontslagen.

Geen waarschuwingen of mededelingen

Volgens de rechter moet zo'n 'zerotolerance' beleid duidelijk zijn en regelmatig met het personeel worden gedeeld. In de praktijk werd er niet voor gewaarschuwd en niet over gecommuniceerd. Bovendien vindt de rechter dat er in dit geval onvoldoende rekening is gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de chauffeur, zoals zijn diabetes.

De rechter oordeelde dat de werkgever het ontslag moest terugdraaien, het loon met terugwerkende kracht moet uitbetalen en de wettelijke rente moet vergoeden, net als de reiskosten die de werknemer in de periode voorafgaand aan het ontslag heeft gemaakt. "Hij was zo blij toen ik het nieuws vertelde", zegt zijn advocaat.