Buurtgezin geeft Zaanse alleenstaande moeder weer rust: "Ik zag het niet meer zitten"

Het duurde een tijdje voordat Zara (echte naam bekend bij de redactie) de moed had verzameld om iets te veranderen. "Op een gegeven moment zag ik het niet meer zitten. De druk werd mij te veel", zegt ze. Op het schoolplein spreekt ze met een andere moeder, die haar adviseert om eens naar Buurtgezinnen te kijken.

Deze organisatie koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin uit de buurt. Zara wordt aan zo'n steungezin gekoppeld. Haar kinderen gaan op woensdagmiddag spelen bij andere kinderen van hun leeftijd, waardoor ze wat ruimte krijgt om iets voor zichzelf te doen.

En dat kan ze goed gebruiken. Zara is een alleenstaande moeder van een 7- en 9-jarige. Haar familie woont ver weg en ze heeft niet echt vrienden. Daarnaast werkt ze fulltime en is ze altijd met haar kinderen in de weer. "Je leeft in een soort bubbel", zegt Zara. "Je probeert alle ballen hoog te houden en vergeet jezelf."

Net als Zara maken sinds de start in 2015 zo'n vierhonderd gezinnen in Zaanstreek-Waterland gebruik van Buurtgezinnen. Landelijk staat de teller op 5.800.

Angst om kinderen kwijt te raken

Hoewel ze het een mooi initiatief vindt, was Zara eerst huiverig. "Kom ik dan in een molen terecht waar ik helemaal niet in wil?", vroeg ze zich af bij de aanmelding. Ze was bang haar kinderen kwijt te raken. "Terwijl je je kinderen juist heel goed doet door hulp te vragen."

Het blijken onnodige zorgen. "Je creëert ruimte, liefde en aandacht voor je kinderen." De kinderen gaan namelijk woensdagmiddag spelen bij leeftijdsgenoten. "Ik kan dan een beetje orde op zaken stellen", zegt Zara.

De organisatie helpt het hele gezin, dus ook Zara krijgt hulp. Ze krijgt een wandelmaatje. Door het praten merkt de Zaankanter dat ze meer rust in haar hoofd krijgt. Haar gedachten veranderen en ze ervaart meer waardevolle tijd met haar kinderen. "Het was te druk in m'n hoofd om bewust aandacht te geven aan mijn kinderen."

Goede mensen

Nu ze een halfjaar gebruik maakt van buurtgezinnen, kijkt Zara anders naar hulp. "Er zijn echt goeie mensen die je willen helpen." Ze hoopt zelf in de toekomst een gezin te ondersteunen. "Het is zo dankbaar werk. Je helpt er echt iemand mee."